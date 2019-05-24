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Kurânı Kerim Açıklamalı Meali ve Özet Tefsiri Set (3 Cilt)

Süreyya Yayınları

Kurânı Kerim Açıklamalı Meali ve Özet Tefsiri Set (3 Cilt)

€50,00 KDV dahil Kargo ücreti hariç Kargo ücreti

Ayetlerin Kur'an'ın bütünlüğü içindeki anlamlan açık ve anlaşılır biçimde veriliyor. Özlü bir tefsir niteliğinde bir meal çalışması. Onda, bütün kapsayıcılıgı içinde imanî gerçekleri, ibadet, ahlâk, ferdî ve sosyal hayatı, kısaca her boyutuyla ve her zaman ve şarta bakan özellikleriyle İslâm'ı ve bütün bir islâmî hayatı Kur'ân'ın anlam derinliği içinde takdim etme gayreti var. Güzel bir mizanpajla arz edilen mealin sonunda ekler yer alıyor. Bunlarda İslâm'da savaş, kadının statüsü, Allah Rasûlü'nü tanıma, Kur'ân'ın mucizeliği, Allah'ın varlığı ve birliği, hayır-şer konuşu, Miraç, Kıyamet ve Âhiret, ruh, insanın yüklendiği emanet gibi konular açıklanıyor. Daha sonra, Esmaü'l-Hüsna sözlüğü, yer ve kişi isimleri sözlüğü, 300'den fazla Kur'ânî-İslâmî kavramın açıklandığı kavramlar ve kelimeler sözlüğü, en sonunda da genişçe bir Kur'ân konuları indeksi yer alıyor

 Ali Ünal / Süreyya Yayınları / 2021

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