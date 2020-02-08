Dert Musikisi - Kırık Testi 16

Çevrelerinde olup biten şeylere karşı daima tetikte ve ala- bildiğine hassastırlar. Hele bu şeyler, onların düşünce dünyala- rı ile alâkalı ise... İ�çinde yaşadıkları toplumla öylesine kaynaş- mış ve bütünleşmişlerdir ki, yolunu şaşıran bir fert, istikameti bozulan bir aile ya da cemiyeti ayakta tutan umdelerden bi- rinin hırpalanması onları günlerce inletir ve uykusuz bırakır...