Süreyya Yayınları
Dert Musikisi - Kırık Testi 16
Dert Musikisi
“Parça parça sine ister dert musikisine,
Yanık bir velvele doldursun ten kafesine...”
Gönlünü yüksek ideallere kaptırmış muzdarip ruhlar, bü- tün bir hayat boyu buhurdanlık gibi tüter dururlar. Güneşler doğar-batar; haftalar, aylar birbirini takip eder; mevsimler peşi peşine geçer gider de onlar idealize ettikleri düşünceleri istikametinde bir başka bahar ararlar...
Çevrelerinde olup biten şeylere karşı daima tetikte ve ala- bildiğine hassastırlar. Hele bu şeyler, onların düşünce dünyala- rı ile alâkalı ise... İ�çinde yaşadıkları toplumla öylesine kaynaş- mış ve bütünleşmişlerdir ki, yolunu şaşıran bir fert, istikameti bozulan bir aile ya da cemiyeti ayakta tutan umdelerden bi- rinin hırpalanması onları günlerce inletir ve uykusuz bırakır...
16
Umursamazlık, onların en nefret ettiği şeydir. Toplumun her kesimine ait dert ve sıkıntıları, sinelerine saplanmış bir hançer gibi hisseder ve iki büklüm olurlar. Yüreklerinin ızdı- rapla çarptığı, beyin sancısıyla şakaklarının zonk zonk zonk- ladığı nice geceler vardır ki, yığınlar içinde bulunmalarına rağmen, onlar yine yapayalnızdırlar.
Onların dünyasında geceler hep hasretle gelir ve bir ömür kadar da uzar gider. Ne var ki, bunu da sadece onlar duyar ve onlar yaşarlar.
“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir,
Müptelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat?”
Produktinformation
- Autor / Yazar: M. Fethullah Gülen
- Broschiert / Sayfa: 270 Seiten
- Verlag / Yayinevi: Süreyya Yayinlari (Januar 2020)
- Sprache / Dil: Türkisch
- ISBN-10: 9781682368374
- Größe und/oder Gewicht / Ölcü: 14 x 21 cm